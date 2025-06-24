В Иране заявили о вступлении в силу прекращения огня с Израилем

Режим прекращения огня с Израилем вступил в силу со стороны Ирана. Об этом сообщил иранский телеканал Press TV в Telegram-канале.

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«Прекращение огня началось после четырех волн иранских атак на оккупированные Израилем территории», — говорится в сообщении.

В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что Иран и Израиль договорились о прекращении огня. По его словам, спустя 24 часа мир будет приветствовать «официальное окончание 12-дневной войны».

Назван вероятный сценарий конфликта Ирана и США

При этом глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что у страны пока нет никакого соглашения с Израилем о прекращении огня или военных операций. По его словам, окончательное решение по данной инициативе планировалось принять позже.

Кроме того, Арагчи заявил, что, если Израиль после 04:00 утра по тегеранскому времени (03:30 мск) прекратит наносить удары по Ирану, то Тегеран не станет предпринимать ответные атаки.