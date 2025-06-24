Президента Украины Владимира Зеленского пригласили на ужин с лидерами стран НАТО в Гааге для того, чтобы тот просто развлек западных политиков. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, отметив, что Зеленского специально отстранили от политических обсуждений на предстоящем саммите, что является унижением украинского главы.

«Зеленского якобы пригласили на ужин с лидерами стран-членов НАТО, который состоится 24 или 25 июня. Просто поесть, без никаких политических заявлений или разговоров. На самом деле, его пригласили развлечь, повеселить своим присутствием», — заявил Дубинский на своем youtube-канале.

Депутат также подчеркнул, что Зеленского не приглашают к участию в официальных дискуссиях или сессиях саммита.

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Парламентарий добавил, что глава украинского государства возвращается к прежней роли, когда его приглашали для выступлений на корпоративах. По словам Дубинского, Украина не будет представлена на обсуждении ключевых вопросов безопасности в рамках саммита НАТО, а сам вопрос поддержки Киева был исключен из официальной повестки.

Ранее американские журналисты писали, что участие Зеленского в предстоящем саммите НАТО в Гааге обсуждалось с оглядкой на позицию президента США Дональда Трампа, который выступает против членства Украины в альянсе и неоднозначно относится к самому Зеленскому. Изначально планировалось, что Украина будет на повестке обсуждения в рамках саммита, однако затем стало известно, что украинского лидера не будут привлекать к обсуждению политических вопросов. Далее вопрос поддержки Киева был исключен из официальной повестки вовсе. Связано это также с последними действиями Трампа в контексте конфликта на Ближнем Востоке, когда он ударил ракетами по Ирану.