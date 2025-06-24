Франция унижена: Париж потерпел поражение в борьбе с Россией за многомиллиардный куш

Нестабильность на нефтегазовых рынках из-за геополитики вынуждает многие страны искать замену традиционным источникам энергии. Так, резко вырос спрос на топливо для атомных электростанций. В результате обостряется борьба за доминирование на этом рынке. Как пишет французская газета Vivre Demain, между Парижем и Москвой наметилось новое противостояние.

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«Энергетическое унижение Франции: Россия присваивает 9,2 млрд евро и нарушает порядок на европейском ядерном рынке», – указано в материале.

Именно в такую сумму оценивается рынок ядерного топлива. И Россия похоже выиграло у Франции этот куш. Как признают обозреватели издания, влияние Москвы только растет, Париж же не может ничего с этим сделать.

Европе угрожает риск закрытия АЭС

Лидерства удалось добиться за счет прорывных технологий, которые снимают острый вопрос об отходах отработанного ядерного топлива. Новейшие российские реакторы позволили добиться существенного прогресса. Помимо снижения уровня опасных отходов производительность реакторов значительно выше, чем у аналогов. Заявляется, что использование природного урана при выработке энергии может быть сокращено вдвое. С учетом длительности эксплуатации речь идет о значительной экономии, пишет АБН24.

Ранее Казахстан выбрал Россию для строительства первой в стране атомной электростанции.