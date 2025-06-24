Пока вы спали: отказ принца Уильяма от короны и перемирие между Ираном и Израилем

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Принцу Уильяму предложили отказаться от британской короны

Наследный принц Великобритании Уильям хочет изменить традиционную церемонию коронации. В частности, он хочет отказаться от короны в целях экономии средств и проведения более скромной церемонии коронации в духе "средневековых королей", пишет РИА Новости со ссылкой на британскую газету The Daily Mirror.

"Одно из предложений состоит в том, чтобы отказаться от императорской короны, шедевра, изготовленного в 1937 году за 5 миллиардов фунтов стерлингов и украшенного 3170 драгоценными камнями", — говорится в материале.

Предполагается, что церемония будет сосредоточена на элементах, которые актуальны для современного общества и способны отражать разнообразие, убрав ненужную помпезность.

Трамп заявил о перемирии между Израилем и Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о перемирии, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". Он также отметил, что первый огонь прекратит Иран, сообщает РИА Новости со ссылкой на запись лидера Соединенных Штатов в соцсети Truth Social.

"Поздравляю всех! Израиль и Иран согласились, что будет полное и всеобщее прекращение огня (примерно через шесть часов, когда Израиль и Иран свернут и завершат свои текущие, последние миссии!) на 12 часов, после чего война будет считаться завершенной", — написал Трамп.

Как утверждает президент США, первым огонь прекратит Иран, в то время как Израиль это сделает через 12 часов. По истечении 24 часов 12-дневная война официально прекратится. Он также поблагодарил Израиль и Иран за "стойкость, мужество и интеллект", которые позволили завершить "12-дневную войну".

СМИ: Tesla обвинили в гибели трех человек из-за неисправности автопилота

Родственники трех человек, погибших в аварии из-за неисправности автопилота в автомобиле Tesla Model S 2024 года выпуска, обвиняют компанию в трагедии. Они подали иск против Tesla, пишет РИА Новости со ссылкой на информационное агентство Рейтер.

"По предварительным данным, супружеская пара и их дочь погибли в результате аварии, связанной с "некачественной и неоправданно опасной конструкцией" автомобиля Model S", - говорится в материале агентства.

ДТП произошло в сентябре прошлого года. Автомобиль потерял управление, съехал с полосы движения и не смог применить экстренное торможение, что привело к столкновению с бетонной опорой моста.

Кирилл Дмитриев попал в базу экстремистского сайта Миротворец

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев был внесен в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец", сообщает РИА Новости.

Согласно данным, размещенным на портале, Дмитриев попал в базу за "финансирование России" и "участие в информационных операциях" против Украины.

Иран заявил о вступлении в силу прекращения огня с Израилем

Прекращение огня с Израилем вступило в силу после нескольких ракетных ударов со стороны Ирана, пишет РИА новости со ссылкой на иранский телеканал Press TV.

"Прекращение огня началось", - говорится в публикации телеканала в Telegram-канале.

Ранее Армия обороны Израиля сообщала о шести запусках ракет со стороны Ирана. При этом телеканал Press TV говорит о четырех волнах ракетных ударов со стороны Ирана.