Нетаньяху сообщил правительству о договоренности по Ирану

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху на ночном заседании проинформировал кабмин о договоренности по поводу прекращения огня с Ираном, достигнутой при посредничестве США и Катара. Как сообщает израильская гостелерадиокомпания Kan, заседание кабинета министров длилось почти до 2:00 ночи.

Во время заседания Нетаньяху раскрыл подробности разговора с президентом США Дональдом Трампом, в результате которого был достигнут прогресс в процессе деэскалации с Тегераном. Израильские министры, как отмечается, получили указание не давать комментарии прессе до тех пор, "пока ситуация на земле не прояснится".

Вместе с тем указывается, что правительство не голосовало и не одобряло этот шаг (решение о прекращении огня. - Ред.), так как решение было принято Нетаньяху заранее после консультаций с высокопоставленными лицами, курирующими безопасность.

В публикации подчеркивается: договоренности о прекращении огня между сторонами были достигнуты при посредничестве Катара и США.