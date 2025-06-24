Трамп сообщил о просьбе Ирана и Израиля о восстановлении мира

Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social заявил, что Израиль и Иран почти одновременно обратились к нему с просьбой содействовать прекращению конфликта и установлению мира.

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По его словам, и Израиль, и Иран в будущем ждут любовь, мир и процветание.

«Они могут так много выиграть или же так много потеряют, если сойдут с пути праведности и истины», — подчеркнул глава Белого дома.

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Ранее Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать «официальным прекращением 12-дневной войны».

Агентство Reuters сообщило, что иранский чиновник подтвердил согласие Тегерана на заключение перемирия с Израилем. Однако до этого телеканал CNN утверждал, что Иран пока не получил предложения о прекращении огня.