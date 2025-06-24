Назван вероятный сценарий конфликта Ирана и США

После ударов США Иран может продолжить атаковать территорию Израиля. Об этом «Ленте.ру» рассказал кандидат политических наук, заместитель директора Института США и Канады РАН им. Г. А. Арбатова по научной работе Андрей Евсеенко.

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«Скорее всего, мы увидим продолжение обмена ударами между Ираном и Израилем — до тех пор, пока у сторон сохраняются запасы ракет и возможностей ПВО», — указал он.

Вместе с тем, по мнению политолога, существует вероятность и прямых ответов Ирана на действия США. Среди них эксперт перечислил удар по американским базам на Ближнем Востоке, перекрытие Ормузского пролива или действия иранских ячеек на территории Соединенных Штатов. При этом нельзя исключать даже попыток организации покушения на президента США Дональда Трампа, считает эксперт.

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