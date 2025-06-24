В США заявили об уничтожении планов НАТО по Украине

Удары США по Ирану отодвинули Украину на второй план на саммите стран-членов Североатлантического альянса (НАТО), организованном европейскими политиками специально для американского лидера Дональда Трампа. Об этом заявило издание The Washington Post (WP).

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«Некоторые европейские чиновники опасались, что Трамп может отменить встречу в зависимости от масштабов ответных ударов Ирана», — говорится в статье.

Отмечается, что европейские лидеры планируют кропотливо обсудить решение украинского конфликта, не упоминая фигуру Владимира Зеленского.

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Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что поведение украинского лидера Владимира Зеленского в последнее время указывает на его страх потери интереса мирового сообщества к Киеву в свете обострения ситуации между Израилем и Ираном. Эксперт уточнил, что время Украины уходит все быстрее, и это чувствуют все.