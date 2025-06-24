В США заявили о поворотном моменте после слов Путина об "Орешнике"

Ввод нового ракетного комплекса средней дальности "Орешник" в серийное производство стал поворотным моментом, сообщает Military Watch Magazine (MWM).

«Ввод ракеты в эксплуатацию знаменует собой поворотный момент для российских баллистических ракетных войск, которые прежде состояли исключительно из систем малой дальности “Искандер-М” и систем межконтинентальной дальности, таких как “Сармат”», — поделились подробностями авторы публикации.

Обозреватели издания также указали на то, что характеристики этого вооружения, показанные после его первого применения в 2024 году, вызвали серьезную обеспокоенность во многих западных странах.

Путин рассказал о происхождении «Орешника»

Накануне президент России Владимир Путин заявил о том, что в Российской Федерации разворачивается серийное производство новейшего ракетного комплекса "Орешник".

Глава российского государства 21 ноября 2024 года сообщил об проведенном успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". В ответ на применение американского и британского оружия Вооруженные силы России нанесли комбинированный удар по объекту военно-промышленного комплекса Украины.