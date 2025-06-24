Стало известно о подставе Трампа от европейцев
Страны Евросоюза, поддержав максималистские требования Киева, выдвинутые для урегулирования конфликта, тем самым подставили президента США Дональда Трампа с его усилиями по достижению мира на Украине. Об этом заявила профессор программы исследований безопасности в Джорджтаунском университете Дженнифер Кавана, передает немецкое издание Berliner Zeitung (BZ).
«Европейцы подорвали попытки администрации Трампа выступить посредником в достижении мирного соглашения», — говорится в материале газеты.
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Профессор полагает, что европейские политики, поддерживая Украину в ее требованиях, только ухудшают ее позиции на переговорах.
«Я считаю, что план создания европейских сил безопасности — это отвлекающий маневр», — заявила Кавана, добавив, что ЕС хотят добиться от США гарантий безопасности для Киева.