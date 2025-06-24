Страны Евросоюза, поддержав максималистские требования Киева, выдвинутые для урегулирования конфликта, тем самым подставили президента США Дональда Трампа с его усилиями по достижению мира на Украине. Об этом заявила профессор программы исследований безопасности в Джорджтаунском университете Дженнифер Кавана, передает немецкое издание Berliner Zeitung (BZ).

«Европейцы подорвали попытки администрации Трампа выступить посредником в достижении мирного соглашения», — говорится в материале газеты.

Трамп заявил, что перемирие между Израилем и Ираном будет длиться вечно

Профессор полагает, что европейские политики, поддерживая Украину в ее требованиях, только ухудшают ее позиции на переговорах.