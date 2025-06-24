В США раскрыли, кто помог Трампу привести Иран и Израиль к перемирию

Премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани провел телефонный разговор с иранскими властями. В ходе беседы он убеждал их принять предложение США о прекращении огня с Израилем. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

«Премьер-министр Катара шейх Мухаммед бен Абдеррахман бен Джасем Аль Тани получил согласие Тегерана на предложение США о прекращении огня в конфликте между Израилем и Ираном во время телефонного звонка с иранскими чиновниками», — говорится в сообщении агентства Reuters.

Отмечается, что этот звонок был инициирован по просьбе президента США Дональда Трампа, который обратился к Катару с просьбой убедить иранскую сторону пойти на перемирие.

Трамп: Израиль и Иран договорились о полном прекращении огня

Ранее Иран уже выражал согласие на прекращение огня с Израилем при посредничестве Катара, о чем сообщал президент США Дональд Трамп. Новое заявление о поддержке перемирия прозвучало на фоне продолжающихся дипломатических усилий Катара и предложений США, направленных на стабилизацию ситуации между двумя странами.