В Иране опровергли слова Трампа о мире

Иран не получал предложений о прекращении огня и намерен продолжать противостояние до достижения долгосрочного мира. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Иран не получал никаких предложений о прекращении огня и не видит причин для такого предложения… Иран продолжит бороться до достижения долгосрочного мира», — цитирует телеканал слова представителя иранских властей.

Трамп поблагодарил Иран за предупреждение об ударах по базе США

По данным CNN, чиновник подчеркнул, что любые заявления, исходящие от Израиля или США, в Тегеране расценивают как попытку ввести в заблуждение международное сообщество и оправдать возможные атаки на интересы Ирана. Высокопоставленный представитель также отметил, что Иран сохраняет жесткую позицию в текущем конфликте.