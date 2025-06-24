Трамп: Израиль и Иран договорились о полном прекращении огня

Израиль и Иран согласились в ближайшие часы полностью прекратить огонь, что, спустя сутки, станет официальным прекращением войны. Об этом объявил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

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Американский лидер в своей публикации поздравил всех с тем, что "Израиль и Иран согласились на полное и всеобщее прекращение огня (примерно через шесть часов, когда Израиль и Иран свернут и завершат свои текущие, последние операции!) на 12 часов, после чего война будет считаться завершенной", передает РИА Новости.

По словам Трампа, первым прекращение огня начнет Иран, "на 12-й час" Израиль предпримет аналогичный шаг.

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Спустя 24 часа после прекращения огня мир увидит "официальное прекращение 12-дневной войны", подчеркнул президент США.

Трамп также поблагодарил Израиль и Иран за их стойкость, мужество и интеллект, которые позволили завершить этот военный конфликт.