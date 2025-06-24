В Белом доме сообщили о планах Трампа призвать Нетаньяху положить конец войне

Цель президента США Дональда Трампа — положить конец войне, и он планирует ясно дать это понять премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. Об этом сообщает Axios со ссылкой на представителя Белого дома.

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«Мы хотим соглашения и не хотим больше войны», — заявил собеседник издания.

Ранее Трамп резко отреагировал на критику со стороны члена Палаты представителей Конгресса США Томаса Мэсси от штата Кентукки, осудившего удары США по ядерной инфраструктуре Ирана, и назвал его «бомжом».

Трамп поблагодарил Иран за предупреждение об ударах по базе США

22 июня США атаковали три ядерных объекта Ирана.