В Белом доме сообщили о планах Трампа призвать Нетаньяху положить конец войне
Цель президента США Дональда Трампа — положить конец войне, и он планирует ясно дать это понять премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. Об этом сообщает Axios со ссылкой на представителя Белого дома.
«Мы хотим соглашения и не хотим больше войны», — заявил собеседник издания.
Ранее Трамп резко отреагировал на критику со стороны члена Палаты представителей Конгресса США Томаса Мэсси от штата Кентукки, осудившего удары США по ядерной инфраструктуре Ирана, и назвал его «бомжом».
Трамп поблагодарил Иран за предупреждение об ударах по базе США
22 июня США атаковали три ядерных объекта Ирана.
«Мы завершили нашу очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране — Фордо, Натанз и Исфахан», — заявил Трамп.