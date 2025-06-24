Принц Уильям может взойти на престол без короны

Наследник британского трона принц Уильям может отказаться от короны при взошествии на престол. Об этом пишет Daily Mirror.

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О планах по отказу от трона речи не идет — по данным источника издания, принцу не по душе именно устаревшие части церемонии коронации, в том числе массивная корона, навевающая ассоциации с картинами студии Disney.

Сообщается, что будущий монарх намерен сделать церемонию более актуальной для настоящего времени и объединяющей для Соединенного Королевства и Британского Содружества.

До этого Кейт Миддлтон и Карл III публично поздравили принца Уильяма с 43-летием.

Принц Уильям принял важное решение после сообщений об ухудшении состояния Кейт Миддлтон

22 марта 2024 года Кейт Миддлтон сообщила, что проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии. Жена принца Уильяма рассказала, что рак был обнаружен во время тестов, сделанных после операции в брюшной полости.

9 сентября принцесса заявила, что завершила курс лечения. Она назвала последние девять месяцев невероятно тяжелым временем. Кейт Миддлтон отметила, что в настоящее время сосредоточилась на том, чтобы у нее как можно дольше продлилась ремиссия.

Ранее стало известно, сколько британская королевская семья заработала на своих владениях за год.