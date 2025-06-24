СМИ: Зеленский не получит новых обещаний помощи на саммите НАТО

Украинский президент Владимир Зеленский вряд ли получит новые обещания военной помощи на предстоящем саммите НАТО в Гааге. Как сообщает Politico со ссылкой на осведомленные источники, даже традиционно поддерживающие Киев европейские страны не планируют выделять дополнительные средства ПВО или другое критически важное вооружение.

Издание отмечает, что на фоне исчерпания американского финансирования и отсутствия новых пакетов помощи от Вашингтона, украинская сторона пытается добиться от администрации Трампа разрешения на самостоятельные закупки американского оружия.

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"Украинцы поняли, что им нужно выяснить, как они смогут самостоятельно покупать оружие", — приводит издание слова источника.

Саммит альянса запланирован на 24-25 июня и пройдет в конгресс-центре Гааги.

Ранее были названы условия для удара России «Орешником» при атаке на Украину.