СМИ: Зеленский не получит новых обещаний помощи на саммите НАТО

Московский Комсомолециещё 3

Украинский президент Владимир Зеленский вряд ли получит новые обещания военной помощи на предстоящем саммите НАТО в Гааге. Как сообщает Politico со ссылкой на осведомленные источники, даже традиционно поддерживающие Киев европейские страны не планируют выделять дополнительные средства ПВО или другое критически важное вооружение.

СМИ: Зеленский не получит новых обещаний помощи на саммите НАТО
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Издание отмечает, что на фоне исчерпания американского финансирования и отсутствия новых пакетов помощи от Вашингтона, украинская сторона пытается добиться от администрации Трампа разрешения на самостоятельные закупки американского оружия.

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"Украинцы поняли, что им нужно выяснить, как они смогут самостоятельно покупать оружие", — приводит издание слова источника.

Саммит альянса запланирован на 24-25 июня и пройдет в конгресс-центре Гааги.

Ранее были названы условия для удара России «Орешником» при атаке на Украину.