Трамп поблагодарил Иран после удара по военной базе в Катаре

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Иран за своевременное уведомление о готовящейся атаке на американскую базу в Катаре. Соответствующий пост появился у него в Truth Social.

Трамп назвал ответ Ирана «очень слабым». По его словам, Тегеран выпустил 14 ракет, 13 из которых были сбиты, а последняя направлялась в безопасном направлении. Президент США отметил, что «ни один американец не пострадал, и почти не было нанесено никакого ущерба».

«Я хочу поблагодарить Иран за то, что он заранее предупредил нас, что позволило избежать человеческих жертв и пострадавших. Возможно, теперь Иран сможет перейти к миру и гармонии в регионе, и я с энтузиазмом призываю Израиль сделать то же самое», — написал он.

В заключение Трамп выразил надежду, что «больше не будет ненависти».

Напомним, что в ночь на 22 июня США нанесли удары по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. Тегеран назвал нападение возмутительным и пообещал принять ответные меры. Сегодня, 23 июня, Иран нанес удар по военным базам США в Катаре, запустив в их направлении около десяти ракет. При этом, согласно информации СМИ, Тегеран предупредил Доху о готовящемся ударе, поэтому Вашингтон «заблаговременно знал об угрозе».