Трамп оценил мощность ответа Ирана на американские удары

Трамп назвал слабым ответ Ирана на удары США по иранским ядерным объектам
Иран дал «очень слабый» ответ на удары США по иранской ядерной инфраструктуре.
Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
«Иран официально ответил на наше уничтожение их ядерных объектов очень слабым образом, чего мы и ожидали, и что мы эффективно отразили», — написал он.
По его словам, были сбиты 13 из 14 ракет, еще одна «была отпущена», так как не представляла угрозы.
В ночь на 22 июня американский лидер сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал завод по обогащению урана Фордо.
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Кроме того, подводные лодки нанесли удары крылатыми ракетами Tomahawk по ядерным объектам в Исфахане и Натанзе. Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что Фордо получил лишь частичные повреждения.
23 июня Axios сообщил, что иранская армия выпустила несколько ракет в сторону Катара и Ирака, где находятся военные базы Соединенных Штатов.