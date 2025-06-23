Хаменеи сделал заявление после удара по военным базам США

Иран ни к кому не проявлял агрессии и при любых обстоятельствах не позволит проявлять агрессию по отношению к себе, заявил верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи. Об этом пишет ТАСС.

В воскресенье, 22 июня, ВМС и ВМФ США нанесли удары по трем объектам иранской ядерной программы. 23 июня КСИР нанес ответный удар по базам США в Катаре и Ираке.

«Иран ни к кому не проявлял агрессии. И мы никому при любых обстоятельствах не позволим проявлять агрессию. Такова логика иранской нации», — подчеркнул Хаменеи.

Ранее советник аятоллы Хаменеи Али Шамхани сообщил, что, несмотря на бомбардировки иранских ядерных объектов со стороны Израиля и США, Тегеран не намерен отступать.

«Даже если предположить, что ядерные объекты будут полностью уничтожены, игра не окончена; обогащенные материалы, местный опыт и политика останутся», — отметил чиновник.

Раскрыты данные о состоянии базы США в Катаре после удара Ирана

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заметил, в свою очередь, что у его страны есть «множество вариантов» при принятии решения о том, как ответить на атаку США, указав на право Ирана на самооборону в соответствии с Уставом ООН.