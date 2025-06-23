Кейт Миддлтон сделала заявление после сообщений об ухудшении здоровья

Кейт Миддлтон на прошлой неделе испугала британцев. Принцесса Уэльская за 20 минут до начала королевских скачек отказалась от участия в мероприятии. Невестка Карла III должна была появиться перед публикой в карете, но в итоге выход в свет был отменен.

Дворец объявил, что произошла путаница, и Кэтрин даже не собиралась в тот день на Royal Ascot. Но в прессе пошли слухи, что состояние больной раком Миддлтон ухудшилось из-за интенсивного рабочего графика. За неделю принцесса трижды появлялась на публике. Учитывая, что курс лечения она завершила в сентябре прошлого года, врачи настаивали на щадящем режиме для Кейт.

Пока британцы молятся за свою принцессу, сама Миддлтон оказывает поддержку больным раком детям. Она является покровительницей двух хосписов. Накануне Кейт обратилась к нации с важным заявлением. В очень личном послании будущая королева рассказала о том, как хосписная поддержка помогают семьям в невообразимо трудные времена.

"Ни один родитель не ожидает услышать, что у его ребенка серьезное заболевание, которое может сократить жизнь. К сожалению, это реальность, с которой сталкиваются тысячи семей по всей стране, оставляя их с разбитым сердцем, в страхе за будущее и зачастую в отчаянной изоляции. Возможность получить поддержку в одном из 54 детских хосписов Великобритании означает, что им не придется сталкиваться с этим в одиночку", — написала Миддлтон на официальной странице принца и принцессы Уэльских в соцсети.

Кейт высоко оценила работу, проводимую в детских хосписах, и назвала ее "изменяющей жизнь", призвав общественность поблагодарить работников этих заведений за "жизненно важную" заботу, которую они оказывают детям и семьям, переживающим самые сложные времена.