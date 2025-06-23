Стало известно, ответят ли США на удары Ирана по американским базам в Катаре

Президент США Дональд Трамп не станет отвечать на сегодняшнюю атаку Ирана по американским военным базам в Катаре. Об этом CNN сообщил источник в администрации Белого дома.

Собеседник телеканала отметил, что Вашингтон ожидал ответного удара от Тегерана после атаки США по иранским ядерным объектам. По его словам, Трамп не хочет «дальнейшего военного вмешательства в регионе».

«Мы знали, что они ответят. У них была аналогичная реакция после Сулеймани», — сказал чиновник, имея в виду иранского командира Касема Сулеймани, убитого в результате авиаудара США в 2020 году.

На видео попал момент паники в ТЦ в Дохе во время удара Ирана

Кроме того, источник Axios, слова которого приводит «Интерфакс», заявил, что Вашингтон заранее располагал информацией о готовящемся Ираном ударе по американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Он утверждает, что Тегеран скоординировал свою атаку на базу США с Дохой, поэтому Белый дом «заблаговременно знал об угрозе». Еще один источник портала указал, что у Вашингтона было «очень хорошее предварительное оповещение» об ударе Ирана.