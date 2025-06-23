Нидерланды вернули Нигерии артефакты, похищенные в колониальную эпоху

Нидерланды официально передали Нигерии 119 артефактов, похищенных из древнего Бенинского царства более 120 лет назад в период колониального правления. Церемония возвращения состоялась в Национальном музее Лагоса, передает телеканал Al Jazeera.

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Генеральный директор Национальной комиссии Нигерии по музеям и памятникам Олугбили Холлоуэй назвал возвращенные предметы "воплощением духа и идентичности народов, у которых они были украдены". Он сообщил, что Германия также согласилась вернуть более тысячи артефактов.

Среди переданных ценностей - знаменитая "бенинская бронза" (металлические и костяные скульптуры XVI-XVIII веков). Эти артефакты были похищены в 1897 году во время британской военной экспедиции против Бенинского царства (ныне юг Нигерии), в ходе которой король Овонрамвен Ногбайси был вынужден отправиться в шестимесячное изгнание.