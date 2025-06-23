Удары США по ядерным объектам Ирана нелегитимны, но Париж разделяет их цель. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон, передает РИА Новости.

По его словам, даже если ликвидация ядерной инфраструктуры Ирана обоснована с учетом цели, то «на это нет законных рамок».

«Надо говорить так, как есть: эти удары нелегитимны. Даже с учетом того, что Франция разделяет цель не дать Ирану обрести ядерное оружие, мы считаем, что этого можно добиться только дипломатическим и техническим путем», — добавил Макрон.

Франция призвала Иран и Израиль прекратить наносить удары

Напомним, что на выходных США вступили в конфликт между Израилем и Ираном. В ночь на 22 июня Вашингтон нанес удары по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане.