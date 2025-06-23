Владимир Зеленский попал в «ситуацию цугцванг», заметил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич. Он добавил, что украинский лидер загнал Украину в глубокую долговую яму, пишет РИА Новости.

Цугцванг — положение в шашках и шахматах, в котором любой ход игрока ведёт к ухудшению его позиции.

«Ситуация цугцванг для режима Зеленского, смоделированная его «западными партнерами», все отчетливее начинает обретать формы петли на шее. Он разочаровал британцев, изрядно надоел американцам и уже вызывает изжогу и раздражение у европейцев», — отметил Кастюкевич.

По его оценке, нарастающий конфликт на Ближнем Востоке не оставляет украинскому лидеру ни малейшего шанса на возвращение прежних позиций.

«Совсем скоро его выбросят на свалку истории, а страна рухнет в глубокую долговую яму, выходом из которой неизменно будет размен украинских территорий между бывшими «союзниками» по конфликту с Россией», — предположил сенатор.

Ранее член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Сергей Муратов сообщил, что на предстоящем саммите НАТО украинская тематика отойдет в сторону из-за разворачивающегося конфликта на Ближнем Востоке.

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Сенатор заметил, что США однозначно сконцентрированы на Ближнем Востоке. Он уточнил, что европейцы не желают «отпускать украинскую тему, но им придется это сделать».