В ООН установили нарушение Израилем международного права

Миссия ООН по установлению фактов в Иране полагает, что убийство Израилем иранских ученых-атомщиков является нарушением международного гуманитарного права. Об этом говорится в официальном заявлении организации.

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По мнению специалистов, заявления правительства Израиля о том, что операция нацелена только на военные цели, не соответствует действительности.

« ... некоторые атаки, включая нападение на штаб-квартиру государственного вещательного агентства Ирана (IRIB), в результате которого, как сообщается, погибли три человека, и целенаправленное убийство ученых, по всей видимости, были совершены с нарушением принципа различия в соответствии с международным гуманитарным правом», — говорится в документе.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных.

Уже вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале операции «Истинное обещание — 3» и нанес ракетные удары по Израилю. Тегеран анонсировал масштабные удары по израильской военной инфраструктуре, включая авиабазы и другие стратегические объекты.