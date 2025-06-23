Трампа предостерегли от отключения интернета в Европе

IT-эксперт Павел Мясоедов в разговоре с Рамблером прокомментировал публикацию издания Politico об опасениях европейцев, связанными с риском отключения Европейского континента от интернета.

Президент США Дональд Трамп может лишить Европу интернета, поскольку страны Евросоюза (ЕС) почти полностью зависят от американских облачных сервисов. Такое мнение ранее выразило американское издание Politico. Газета ссылается на слова руководителя независимого центра исследований в Брюсселе Зака Майерса, который заявил, что Трамп ненавидит Европу и считает, что единственная цель стран ЕС — навредить США. В материале говорится, что это может повлиять на решение отключить Европу от интернета.

Эксперт назвал заявление Майерса оторванным от реальности.

С технической точки зрения США, которые выпускают энное количество комплектующих для работы интернета, могут отключить сеть в Европе. Они могут и просто перерубить кабели, пролегающие по дну Тихого океана. Но это будет равносильно тотальному самоубийству, это будет нарушением всех «красных линий». Ведь после такого шага уже никто в мире не будет полагаться на американские сервисы. Зачем так поступать Вашингтону? Это несусветная глупость. Сомневаюсь, что это допустят, поскольку в случае отключения интернета в Европе данная мера по цепочке затронет и США. К примеру, большое количество американцев пользуется европейскими сервисами, многие американские сайты «сидят» на европейских серверах ввиду экономической целесообразности, множество компаний из Европы и США коммуницируют между собой благодаря интернету. Так что если США «вырубят» интернет в Европе, то они могут по цепочке «вырубить» его, в том числе, и у себя. Павел Мясоедов Директор и партнер компании «Интеллектуальный резерв», эксперт по кибербезопасности

Крупные американские IT-компании, которые в настоящее время контролируют рынок облачных услуг в Европе, крайне заинтересованы в европейских клиентах, подчеркнул эксперт.

«К примеру, платформа Amazon Web Services – это один из крупнейших игроков на облачном рынке. Но то, что Amazon контролирует данный рынок, не означает, что компания занимается благотворительностью. Она зарабатывает деньги, поэтому она заинтересована в европейских пользователях. Если в какой-то момент Amazon перестанет предоставлять им свои сервисы, то это может привести не просто к проблемам с ведением бизнеса, но и к банкротству компании. У нее нет такого профицита бюджета, чтобы одномоментно начать «кормить» персонал, оборудование и сервисы, которые сейчас работают на деньгах от Европы. США в чем-то лидируют в сфере облачных сервисов, но это не означает, что они могут диктовать правила игры. Американские IT-компании точно также зависят от своих клиентов, как и их клиенты зависят от них», - отметил эксперт.

Первая же попытка Вашингтона «выключить» интернет Европе приведет к переделу мирового рынка информационных технологий, добавил Мясоедов.