Страны Евросоюза и Канада поставят Украине вооружения на сумму €35 млрд в 2025 году, рассказал на пресс-конференции генсек Североатлантического альянса Марк Рютте. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, вначале речь шла о €20 млрд, однако теперь союзники решили нарастить военную помощь.

«Сейчас мы можем говорить о том, что европейские и канадские союзники уже обязались выделить €35 млрд на [военную] помощь Украине до конца года», — отметил Рютте.

Ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто сообщил, что Евросоюз за 2025 год уже выделил Украине почти €25 млрд, но она требует еще больше.

Украина снова шантажирует НАТО ядерным оружием

Глава МИД рассказал, что на заседании присутствовал его украинский коллега Андрей Сибига. Он добавил, что украинец потребовал от ЕС запретить закупку нефти у России, а также дать Украине больше денег и отправить больше дальнобойного тяжелого вооружения.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, в свою очередь, что Мадрид против серьезного повышения оборонных трат в рамках НАТО.