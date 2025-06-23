Трамп захотел избавиться от «занозы в боку» в конгрессе США

Команда президента США Дональда Трампа начинает работу по смещению конгрессмена Томаса Масси из-за его критики в адрес американского лидера, в том числе за удары по ядерным объектам Ирана.

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Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на представителей администрации.

«Два ключевых советника Трампа создают группу, чтобы отстранить от должности Масси, республиканца из Кентукки, имеющего склонность к оппозиции Трампу», — заявил источник.

Эту информацию телеканалу подтвердил старший политический советник Трампа Кристофер Ласивита. Он отметил, что вместе с ним над смещением Масси будет работать еще один советник президента Тони Фабрицио.

По данным NBC, Трамп и Масси уже давно не ладят друг с другом. Еще в 2020 году, во время первого президентского срока, Трамп пытался исключить конгрессмена из Республиканской партии, однако тот сумел сохранить свое место.

Масси, как утверждает канал, «продолжает оставаться занозой в боку» у американского лидера и во время его второго срока.

До этого конгрессмен-республиканец Томас Масси призвал руководство США прекратить выделять деньги Украине и вместо этого найти дипломатическое решение конфликта.

Вечером 24 мая Соединенные Штаты выделили Украине новую партию оружия и военной техники на $275 млн.