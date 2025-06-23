В Белом доме объяснили слова Трампа о смене иранского режима

Президент США Дональд Трамп задается вопросом о том, почему бы народу Ирана не поднять восстание, если Тегеран откажется вести переговоры с Вашингтоном. Так объяснила слова американского главы о смене иранского режима пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, передает ТАСС.

Она отметила, что военная позиция США «не изменилась».

«Президент просто ставил вопрос, которым, думаю, задаются многие люди во всем мире: если иранский режим отказывается свернуть свою ядерную программу или вести переговоры, если он отказывается дальше заниматься дипломатией, то почему иранскому народу не следует восстать против этого жестокого, террористического режима? Этот вопрос Трамп поставил минувшим вечером», — сказала Ливитт.

По ее словам, американский глава все еще заинтересован в поиске дипломатического решения для урегулирования ситуации вокруг Ирана, «однако иногда нужно использовать силу, чтобы достичь его».