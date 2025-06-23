Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Владимир Зеленский должен баллотироваться на второй срок, так как он является «лучшим президентом» в истории Украины. Об этом сказал глава ОП высказался в интервью The Times.

Киевский чиновник заявил, что Зеленский, по его мнению, является лучшим президентом, которого Украина видела за годы своей независимости.

Зеленского хотели убить в аэропорту Жешува

Также Ермак заявил, что выборы на Украине состоятся, как только «появится возможность» и будет отменено военное положение.

При этом слова мэра Киева Виталия Кличко про растущий авторитаризм Зеленского Ермак назвал нонсенсом, а украинского лидера «демократом» и «очень сильным человеком», который «не устал» за три года военных действий.

Ранее в Службе безопасности Украины заявили, что Зеленского хотели убить в аэропорту польского Жешува. Покушение якобы готовил пенсионер, который был завербован российскими спецслужбами.