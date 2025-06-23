В Иране не впечатлились поддержкой России в конфликте с США и Израилем

Иран пока не впечатлен поддержкой России в конфликте с США и Израилем. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранские источники.

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«Страна хочет, чтобы [президент России Владимир] Путин сделал больше для ее поддержки против Израиля и Соединенных Штатов», — пишет агентство.

Источники не уточнили, какую именно помощь хочет от Москвы Тегеран.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Исламской Республики Исмаил Багаи заявил о высоких ожиданиях Ирана от России как в Совете Безопасности ООН, так и на региональном уровне. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что Россия открыто заявила о своей позиции по конфликту Ирана и Израиля. По его словам, этот шаг сам по себе является важным проявлением поддержки Тегерану.

Президент России Владимир Путин назвал удары по Ирану неспровоцированной агрессией, которой нет оправдания.

Израиль начал масштабную операцию против Ирана 13 июня, ударив по ядерным объектам, военным базам страны и по расположению личного состава иранской армии. Спустя десять дней, в ночь на воскресенье, 22 июня, по Ирану ударили Военно-воздушные силы (ВВС) США. Ключевыми целями стали три ядерных объекта — в Фордо, Исфахане и Натанзе.