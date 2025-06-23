Скандал вокруг сбежавшего с Украины министра начал неожиданно развиваться

Вице-премьер Украины Алексей Чернышов, вернувшийся в воскресенье из-за границы, прибыл в НАБУ, «чтобы разобраться в ситуации». Об этом политик написал на своей странице в соцсети.

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Против одного из самых близких к Владимиру Зеленскому чиновников вице-премьера Чернышова Национальное антикоррупционное бюро расследует коррупционное дело.

Вице-премьер заявил, что в отношении него было много слухов о процессуальных действиях. Чтобы разобраться с этим он прибыл в НАБУ лично.

Ранее СМИ писали, что Чернышову должны были вручить подозрение на прошлой неделе, но он уехал за границу. И ходили слухи, что он уже не вернется оттуда.

При этом украинское издание «Страна» в субботу писало, что Зеленский может приказать Чернышову вернуться, так как бегство вице-премьера было бы сильным имиджевым ударом по главе киевского режима, а потом попытаться развалить дело против него в процессе расследования.

Издание предполагает, что события, судя по всему, начинают развиваться именно по такому сценарию.

Ранее Зеленский заявил, что пропавший Алексей Чернышов, руководитель министерства единства Украины, не сбегал за границу, а находится в «командировке».