Пока вы не уснули: письмо Путину от Хаменеи и атака на военную базу США

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Стало известно о письме Путину от верховного лидера Ирана

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи передаст президенту России Владимиру Путину письмо от верховного лидера Али Хаменеи.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

«Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи должен передать письмо Хаменеи Путину с просьбой о поддержке», — сказано в сообщении.

Читать новость полностью

Военная база США в Сирии подверглась нападению

Военная база США в Сирии подверглась атаке, пишет иранское агентство Mehr со ссылкой на источник.

Согласно информации, предоставленной агентством, целью атаки стала база ВС США в районе Касрук в западной провинции Хасеке.

Напомним, в ночь на 22 июня американская сторона нанесла удары по трем ключевым ядерным объектам Ирана - в Фордо, Натанзе и Исфахане. Президент США Дональд Трамп отмечал, что все они разрушены. Иран опровергает эти сведения.

Читать новость полностью

Путин назвал главную страшилку Запада

Запад сам придумал страшилку, что Россия якобы намерена напасть на Европу, и сам себе ее повторяет из года в год.

Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, его слова передает РИА Новости.

«Обосновывая свои военные планы, руководство [Североатлантического] вновь твердит о какой-то российской угрозе, о каком-то нашем "возможном" вторжении в Европу. Они сами себе придумали эту страшилку, повторяя ее из года в год, для того, чтобы обманывать свой собственный народ и вытаскивать из него деньги», — отметил глава государства.

Читать новость полностью

Назван предположительный ответ Ирана на атаку США

© Planet Labs PBC

Атака США на ядерные объекты может заставить Иран прекратить международный мониторинг ядерной программы и рассмотреть возможность разработки бомбы. Об этом пишет Bloomberg.

По данным издания, несмотря на заявления американской стороны, программа не была полностью уничтожена.

«Атаки на Соединенные Штаты теперь неизбежны и будут быстрыми и многоуровневыми, исходя из масштабов ущерба, нанесенного ударами США», — заявила заместитель директора программы по Ближнему Востоку и Северной Африке Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Элли Геранмайе.

Читать новость полностью

Россия раскрыла схему Сербии по военным поставкам на Украину

Как заявили в Службе внешней разведки, Белград отправляет боеприпасы для тяжёлых дальнобойных систем в виде деталей для сборки. По данным ведомства, в дальнейшем они снаряжаются в Чехии и Болгарии.

В СВР отметили, что производителям в Сербии хорошо известны реальные получатели их боеприпасов и то, что снаряды будут убивать российских военнослужащих и мирных жителей.

Читать новость полностью

Льва, напавшего на директора парка «Тайган», решено не усыплять

© Соцсети

Льва, который едва не растерзал директора крымского парка «Тайган» Олега Зубкова, решено не усыплять. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Экспертная комиссия, изучившая причины нападения животного на директора парка «Тайган», пришла к выводу, что хищник повел себя, основываясь на инстинктах. Ошибку допустил сам пострадавший, который вошел в вольер ко льву.

Известно, что директор «Тайгана» Олег Зубков пришел в сознание, его готовят к транспортировке в одну из больниц Симферополя.

Читать новость полностью

"Радиостанция Судного дня" передала два кода после удара США по Ирану

Российская военная радиостанция УВБ-76 23 июня транслировала два новых сообщения.

В 11:17 мск станция передала кодированную депешу: НЖТИ 72753 КЛИНОК 0979 2679 МЫСОВЬЮК 9812 8351. В 12:33 было выпущено более короткое сообщение: НЖТИ 61163 БОБИНА 3725 2902, - пишет канал "УВБ-76 логи", отслеживающий активность источника.

УВБ-76 непрерывно работает в эфире с 1975 года. Большую часть времени станция излучает в эфир фоновый сигнал, за что была радиолюбители по всеми миру и разведка НАТО прозвали ее "жужжалкой" (buzzer).

Читать новость полностью

Муж 43-летней культуристки Женщины-Халка до смерти забил ее молотком

© Соцсети

Трагически погибла 43-летняя колумбийская блогерша и культуристка Зунильда Мендес, более известная как Женщина-Халк.

Как сообщает Univision, спортсменка была найдена мертвой в квартире в Малаге, Испания. Согласно информации El Tiempo, инцидент произошел 20 июня. По данным газеты, испанские правоохранители расследуют дело как убийство.

Там же было найдено тело супруга Зунильды. Все указывает на то, что мужчина до смерти забил несчастную молотком, после чего покончил с собой.

Читать новость полностью

Кирсти Ковентри вступила в должность президента МОК

Новый президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри официально вступила в свою должность.

20 марта Кирсти Ковентри была избрана на должность главы МОК. Она получила абсолютное большинство голосов уже в первом раунде голосования, несмотря на таких авторитетных соперников, как Себастьян Коу и Хуан-Антонио Самаранч-младший. Напомним, с 2013 года главой МОК являлся немец Томас Бах. Он не изъявил желания переизбираться на новый срок.

Читать новость полностью

FT: Германию и Италию призвали забрать хранящееся в США золото

К Германии и Италии обращаются с просьбой вернуть золото, которое оценивается более чем в 245 миллиардов долларов, из Федеральной резервной системы США. Это связано с опасениями по поводу независимости американского центрального банка и напряженностью в геополитической сфере, пишет Financial Times.

В материале говорится, что обе страны сталкиваются с этими призывами «после неоднократных нападок президента Дональда Трампа на Федеральную резервную систему США и усиления геополитической турбулентности». Рыночная цена золота, которое хранится в США, достигает более 245 миллиардов долларов, отмечают авторы.

Читать новость полностью