Франция призвала Иран и Израиль прекратить наносить удары

Франция призывает стороны ирано-израильского конфликта к прекращению ударов, так как эскалация может стать разрушительной для региона. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, слова которого приводит «Интерфакс».

Такое заявление Барро сделал в Брюсселе, где проходит заседание Совета ЕС по иностранным делам.

«Мы призываем к прекращению ударов. Мы призываем Иран не принимать никаких мер, способных еще больше усугубить ситуацию, которая уже чрезвычайно ухудшилась и может иметь очень тяжелые последствия, в том числе для Франции и Европы», - подчеркнул он.

Глава МИД Франции напомнил, что Париж неоднократно заявлял о рисках для Израиля и Европы из-за иранской ядерной программы, выразив при этом уверенность, что «нет надежного решения этой проблемы военным путем».

Барро также осудил «поддержку Ираном террористических групп» и в очередной раз обвинил Тегеран в задержании французских граждан, заверив при этом, что Европа отвергает «любую попытку предпринять смену (иранского) режима путем применения силы».

Израиль атаковал Иран 13 июня, заявив, что Тегеран «как никогда близок к получению ядерного оружия». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утверждал, что Иран накопил урана на девять атомных бомб и планировал произвести десять тысяч баллистических ракет за три года. В ответ Тегеран заявил, что не ведет военных разработок и имеет право на ядерные исследования в мирных целях, и начал операцию «Истинное обещание 3». Стороны продолжают наносить взаимные удары.