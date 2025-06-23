В Британии сравнили требования Трампа с изнасилованием

Предложения президента США Дональда Трампа по переговорам с Ираном после ударов можно сравнить с угрозой повторного изнасилования.

Об этом заявил британский дипломат Иан Прауд на своей странице в социальной сети X.

«Просить Иран договариваться — это все равно, что просить жертву изнасилования извиниться, иначе ее снова изнасилуют», — написал Прауд.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп все еще заинтересован в мирном дипломатическом решении ситуации с Ираном.

В Белом доме объяснили слова Трампа о смене иранского режима

До того американский лидер попытался оправдать возможную смену режима в Иране. По его словам, политически некорректно использовать термин «смена режима», но если нынешнее иранское руководство не в состоянии «сделать Иран снова великим», то режим можно было бы сменить.