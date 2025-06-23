Министр внутренних дел и администрации Польши, министр-координатор спецслужб страны Томаш Семоняк в понедельник, 23 июня, заявил, что гражданин страны занимался подготовкой покушения на президента Украины Владимира Зеленского.

— Дело о пресечении действий по подготовке к покушению на президента Украины имело место в апреле 2024 года и завершилось задержанием сотрудниками Агентства внутренней безопасности и арестом гражданина Польши, который имел такие планы и пытался сотрудничать с российскими спецслужбами, — написал Семоняк на своей странице в соцсети X.

Он отметил тесное взаимодействие Польши с украинскими спецслужбами в вопросах обеспечения безопасности Зеленского, и уточнил, что обвинительное заключение по делу о покушении на лидера киевского режима уже передали в суд. При этом Семоняк не привел никаких конкретных доказательств намерений задержанного польского гражданина сотрудничать с российской стороной.

Зеленского хотели убить в аэропорту Жешува

Ранее руководитель Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк* рассказал, что Зеленского хотели убить в аэропорту польского города Жешува с помощью беспилотника или снайпера. По словам главы СБУ, задержанный гражданин якобы «по заданию российских спецслужб» собирал сведения о безопасности воздушной гавани, чтобы в дальнейшем использовать их для ликвидации украинского лидера.

*Внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.