В Польше предотвращена попытка покушения на Владимира Зеленского во время его визита в аэропорт Жешува, сообщил глава СБУ Василий Малюк* (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ). Об этом пишет News.ru со ссылкой на региональные СМИ.

Глава ведомства отметил, что предполагаемый исполнитель — польский гражданин, бывший военнослужащий.

По его словам, подозреваемый «свято верил в советскую идею» и якобы «много лет» вынашивал свое намерение.

«Мы его задержали. Профессионально сработали польские коллеги, это была наша с ними совместная работа», — уточнил Малюк*.

Глава СБУ заметил, что при покушении планировалось использовать FPV-дрон. Кроме того, поляк допускал задействование снайперского комплекса.

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Напомним, что СБУ прошлой весной сообщала о задержании поляка, который готовил покушение на Зеленского в аэропорту Жешув.

*Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.