«Важный урок для Трампа»: академик РАН о ситуации вокруг Ирана

Глава Института мировой экономики и международных отношений РАН Александр Дынкин считает, что президенту США Дональду Трампу стоит обратить внимание на войну в секторе Газа, где Израилю так и не удалось одержать победу над движением ХАМАС. Об этом академик рассказал «Комсомольской правде».

По мнению Дынкина, Трампу также стоит извлекать уроки из подхода России. Как отметил эксперт, Россия призывает к соблюдению Договора о нераспространении ядерного оружия и настаивает, что в связи с этим Иран не должен обладать ядерным оружием.

В то же время Москва подчеркивает, что Иран, страна-член ООН, имеет право на мирное использование ядерных технологий в энергетике и медицине. Также принципиальная позиция Москвы заключается в необходимости обеспечить безопасность Израиля. Дынкин отметил, что очень важным для Трампа должен стать и опыт Израиля в Газе.

«Израиль фактически разрушил сектор Газа, убил десятки тысяч людей. И все равно они не смогли освободить заложников и окончательно победить ХАМАС», - заключил академик.

Израиль начал свои атаки на Иран 13 июня, заявив, что Тегеран «как никогда близок к получению ядерного оружия». Иран настаивает, что не ведет военных разработок и имеет право на ядерные исследования в мирных целях. В последние дни Иран и Израиль продолжают обмен массированными ударами. Обе стороны сообщили о десятках погибших и пострадавших мирных жителей.

В ночь на 22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана - в Фордо, Натанзе и Исфахане. Трамп позже заявил, что ключевые объекты Тегерана по обогащению урана уничтожены.

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Иранские власти сообщили, что заранее вывезли запасы обогащенного урана из своих ядерных центров. СМИ писали, что администрация Трампа дала властям Ирана понять, что атака была разовой акцией и у Вашингтона нет цели спровоцировать переворот в стране.