Стало известно, как Каллас вызвала скандал в Израиле

Глава евродипломатии Кая Каллас подготовила доклад, который вызвал широкий общественный резонанс в Израиле, пишет Bild.

"Ответ правительства в Иерусалиме пришел незамедлительно: доклад ЕС был "односторонним" и представлял собой пример двойных стандартов ЕС по отношению к Израилю", — поделились подробностями авторы публикации.

Ранее Европейская служба внешних связей увидела признаки нарушения еврейским государством обязательств в области прав человека, которые он взял на себя в рамках соглашения с Европейским союзом. По информации издания, Каллас собирается представить итоги этого обзора на встрече глав МИД ЕС в Брюсселе в понедельник.

Каллас предложили «заткнуться» после ее слов об Иране

В статье речь идет о том, что глава евродипломатии может предложить к обсуждению приостановку Соглашения о партнерстве от 2000 года, ограничительные меры в области экономики в отношении Израиля или отмену таможенных льгот.