Карл III пошел по стопам Гарри и Меган

Британский король Карл III пошел по стопам младшего сына, принца Гарри и его опальной супруги, малоизвестной американской актрисы Меган Маркл, и тоже заключил контракт с Netflix. Монарх снимется в документальном фильме, который расскажет о благотворительной организации The King’s Trust, которую основал Карл в 1976 году, чтобы помогать уязвимым молодым людям в Великобритании.

Так, в молодости Идрис Эльба получил грант от этой организации, благодаря которому смог стать актером. Как передает Deadline, премьера состоится осенью 2026 года. Продюсирует проект компания 22 Summers, которую основал как раз Идрис Эльба.

Напомним, что контракт с Netflix принц Гарри и Меган Маркл подписали еще пять лет назад. Вначале они снялись в шоу "Гарри и Меган", в котором рассказали о королевской жизни, давлении со стороны журналистов, тяжелом прошлом Гарри и отношениях с родственниками. Потом Меган представила собственное кулинарное шоу. А недавно появилась информация, что именно Netflix Гарри и Меган дадут первыми интервью в случае развода. Говорят, за это им заплатят 153 миллиона долларов.