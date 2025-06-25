Глава МИД Польши Радослав Сикорский в ходе выступления на саммите НАТО заявил, что президент России Владимир Путин поспособствовал своими действиями тому, что страны - члены альянса проснулись и теперь увеличат траты на военно-промышленный комплекс.

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"Путин разбудил гиганта", - образно сказал польский министр.

"Теперь мы потратим на оборону значительные деньги", - подчеркнул Сикорский.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте сообщал, что на июньском саммите альянса предстоит принять решение об увеличении трат на оборону на уровне пяти процент от ВВП стран-членов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти планы североатлантического блока, отметил, что странам Запада нужно было "сделать из России монстра", чтобы одобрить это решение.