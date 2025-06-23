WSJ: США просили передать Ирану, что Израиль хочет завершить конфликт

США через арабских посредников передали Ирану послание о том, что Израиль стремится завершить конфликт в ближайшие дни.

Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники среди чиновников.

«США заявили арабским чиновникам в регионе, что Израиль добивается скорого завершения боев... и попросили передать это сообщение Ирану», — говорится в материале WSJ.

Однако, по данным издания, Тегеран намерен ответить США на атаку по своим ядерным объектам.

Кроме того, в материале сказано, что Израиль планирует в ближайшие дни продолжить атаки на иранские объекты, ожидая, что после этого Иран согласится на переговоры. Однако, если этого не произойдет, то удары продолжатся.

В ночь на 22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана с целью ослабить его ядерную программу. Президент страны Дональд Трамп заявил, что Тегеран должен завершить конфликт, иначе его ждут серьезные последствия. В то же время вице-президент США Джей Ди Вэнс объявил, что страна не находится в состоянии войны с Ираном.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, в свою очередь, сказал, что США подорвали дипломатию, и подчеркнул, что Иран примет все необходимые меры для своей безопасности. Организация по атомной энергии Ирана сообщила, что развитие ядерной программы не остановится. Атака США вызвала международное осуждение: генсек ООН Антониу Гутерреш назвал ее опасной эскалацией; Россия также раскритиковала удары, подчеркнув, что своими действиями Вашингтон нарушил принципы международного права и за этим должна последовать реакция от МАГАТЭ.

Эксперты оценили перспективы войны Ирана и Израиля

Ранее Иран неоднократно обвинял США и их союзников в усилении давления на свою ядерную программу, в том числе через угрозы атак и политические меры, направленные на получение уступок. Переговоры между Тегераном и Вашингтоном по иранскому ядерному досье, запланированные на 15 июня в Маскате, были сорваны, а после этого конфликт между Ираном, Израилем и США перерос в обмен ударами по ключевым объектам.