Чего ждать от Нетаньяху: прогноз политолога

Политолог-востоковед Елена Супонина назвала израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху умным и хитрым политиком «без особой эмпатии», которого внутри Израиля никто не может остановить. Об этом эксперт рассказала «Комсомольской правде».

Супонина напомнила, что Нетаньяху побил рекорд пребывания на посту премьера Израиля, хотя несколько раз оставлял эту должность. В совокупности он возглавляет правительство страны 18 лет.

«Он хитер, умен, изворотлив, но он и достаточно решителен, если идет речь о тех принципах, которые отстаивает», - подчеркнула политолог.

По ее мнению, внутри Израиля нет сил, способных остановить Нетаньяху. Супонина считает, что это было бы под силу только президенту США Дональду Трамп. Также она рассказала, что не раз беседовала с Нетаньяху.

«Он производит впечатление очень умного человека, но без душевной теплоты, как мне показалось. Без особой эмпатии к людям, а тем более, к своим противникам. И действовать он может очень жестко и даже жестоко», - предупредила эксперт.

Нетаньяху попросил Трампа закончить работу за него в Иране

В то же время она подчеркнула, что заставить Трампа вести войну, если он сам этого не захочет, Нетаньяху не удастся. По ее мнению, Трамп знал о подготовке атак Израиля задолго до нового обострения.

«Трамп втянется только туда, куда он сам захочет втянуться. И решение ударить по Ирану он принял сам», - уверена Супонина.

В 1967-1972 годах Нетаньяху служил в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в элитном подразделении «Сайерет Маткаль», занимающемся разведкой, освобождением заложников и борьбой с терроризмом. Он учился в США и в 1973 году ненадолго прервал учебу, чтобы принять участие в войне Судного дня.

«КП» отмечает, что Нетаньяху всегда выступал против уступок Палестине. Также в его биографии есть обвинения по разным делам, включая обвинения в мошенничестве, взяточничестве и злоупотреблении доверием

После атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года соратники Нетаньяху требовали его отставки, обвиняя премьера в самом масштабном провале израильских властей. Однако заставить Нетаньяху уйти из политики не удалось - он устоял, пойдя на резкую эскалацию конфликта и поставив цель по полному уничтожению ХАМАС. По мнению оппонентов Нетаньяху, постоянные конфликты с соседями - способ его политического выживания.