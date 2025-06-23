Экс-генсек ОБСЕ: Трамп провоцирует большую войну на Ближнем Востоке

Решение президента США Дональда Трампа об ударе по иранским ядерным объектам стало началом «игры на грани» и может привести к эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявил «Комсомольской правде» бывший генсек ОБСЕ, исполнительный директор Женевского центра политики безопасности Томас Гремингер.

По словам Томаса Гремингера, сейчас мир переживает серьезную перестройку, так как старая модель безопасности уходит и на смену ей приходит более сложная и многополярная система.

«К сожалению, дипломатия не всегда справляется с вызовами, в том числе из-за того, что некоторые страны отказываются садиться за стол переговоров. Результат - конфликты, которые мы наблюдаем в разных уголках планеты», - пояснил он на полях проходящего в Москве одиннадцатого международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения».

При этом экс-генсек ОБСЕ подчеркнул, что особую тревогу вызывают действия мировых лидеров, которые могут способствовать эскалации. В частности, он упомянул президента США Дональда Трампа, который дал добро на удары по Ирану - и тем самым «начал игру на грани».

Такая стратегия может легко обернуться масштабным конфликтом на Ближнем Востоке, который никому не нужен: ни с точки зрения политических последствий, ни с точки зрения человеческих жертв, констатировал Томас Гремингер.

В Иране назвали стратегической ошибкой Трампа удары США по республике

Напомним, что в ночь на 22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана - в Фордо, Натанзе и Исфахане. Президент США Дональд Трамп заявил, что ключевые объекты Тегерана по обогащению урана были уничтожены. При этом американские СМИ и ряд экспертов высказали мнение, что Иран ответит на эти удары и под прицелом могут оказаться расположенные в регионе американские военные базы.