Сийярто заявил, что Зеленский больше не получит денег от Венгрии

Венгрия больше не будет выделять Украине дополнительные средства и участвовать в новых программах помощи Киеву.

Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Мы ясно дали понять, что не допустим отправки венгерских денег на Украину. Мы не готовы вносить вклад в какую-либо новую финансовую поддержку, какие-либо новые поставки оружия, какие-либо новые военные операции", — заявил Сийярто по итогам встречи глав МИД стран ЕС.

Его слова приводит телеканал M1.

Он подчеркнул, что в этом году Евросоюз выделил Украине 10 тысяч миллиардов форинтов (около 24,8 млрд евро), однако этих средств, как было отмечено на заседании, недостаточно. Министр также отметил, что ранее обещанные два миллиона боеприпасов Киев от Евросоюза так и не получил. По его словам, на заседании украинская сторона призвала усилить санкции против России и увеличить объемы финансовой и военной помощи, но Венгрия не поддержала эти инициативы.

Венгрия готова принять переговоры России и Украины

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига призвал все страны мира прекратить закупку топлива у России и ввести санкции на товары двойного назначения. В свою очередь, Петер Сийярто заявил, что Будапешт хочет продолжать закупку надежной российской нефти и газа, несмотря на планы Киева и Еврокомиссии запретить такие поставки для Европы. Он отметил, что ЕС нарушает суверенитет стран-членов, диктуя им, откуда закупать энергоресурсы, а закрытие газопроводов уменьшает возможность для диверсификации и увеличивает зависимость от энергии, передает MK.RU.