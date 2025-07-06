Полмиллиона человек живут в клетках: суровая правда о Гонконге

Вот уже долгие годы Гонконг остается одним из самых дорогих мегаполисов планеты. Город славится своими небоскребами, уникальной смесью азиатской и европейской культур и высоким уровнем жизни. Здесь проживают более 150 тысяч долларовых миллионеров, 350 сантимиллионеров и 40 миллиардеров.

Но у звания финансового центра Азии есть и обратная сторона медали — высокая стоимость недвижимости. Средняя цена квадратного метра в Гонконге составляет заоблачные $50 тысяч. Однокомнатная квартира площадью 30 «квадратов» обойдется в $1-2 миллиона, что делает покупку собственного жилья настоящей роскошью. Стоимость услуг также гораздо дороже, чем в обычном мегаполисе.

Рынок аренды жилья в Азиатском Нью-Йорке также не может похвастаться доступными ценами. За небольшую однокомнатную квартиру подальше от центра придется заплатить не менее $2 тысяч, в центре — до $4500 тысяч. При средней зарплате $2500 даже скромную студию может снять только очень успешный и обеспеченный человек.

Чем выше поднимались цены, тем сложнее стало найти платежеспособного арендатора. Тогда владельцы жилья придумали делить арендные квартиры на несколько совсем крохотных помещений. Кто-то просто стал селить жильцов в железные кровати-клетки, так в обычной квартире могли жить сразу несколько семей.

Удивительно, но даже на такие квартиры-гробы нашелся спрос. Приезжие из бедных провинций были готовы терпеть любые лишения ради высокого заработка. Стоимость на подобный тип жилья составляет $150-200 долларов в месяц. На текущий момент в подобных условиях живут более 500 тысяч гонконгцев.

Как живут простые жители в одном из самых богатых городов мира — в галерее «Рамблера».