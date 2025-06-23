Эксперт: Израиль может выйти из конфликта с Ираном

Политолог Георгий Бовт считает, что после удара США по ядерным объектам Ирана Израиль может прекратить свои атаки, а если конфликт затянется, Вашингтон может попросить Москву о посредничестве. Об этом эксперт написал в своем Telegram-канале.

В ночь на 22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана - в Фордо, Натанзе и Исфахане. Президент США Дональд Трамп позже заявил, что ключевые объекты Тегерана по обогащению урана уничтожены.

Иранские власти сообщили, что заранее вывезли запасы обогащенного урана из своих ядерных центров. СМИ писали, что администрация Трампа дала властям Ирана понять, что атака была разовой акцией и у Вашингтона нет цели спровоцировать переворот в стране.

«Остановится ли Израиль? Есть робкие признаки, что такой вариант возможен. <…> Вашингтон сейчас предлагает определенную «стратегию выхода» Иерусалиму - и именно через переговоры, но не в формате их затягивания», - заявил Бовт.

По его мнению, если Иран не пойдет на уступки и будет настаивать на своем праве обогащать уран, США и Израиль могут принять новые меры по «принуждению к денуклеаризации». Бовт назвал «задачей-минимум» США на переговорах, чтобы Тегеран сдал около 400 килограммов высокообогащенного урана.

Эксперты оценили перспективы войны Ирана и Израиля

Также политолог прокомментировал значение конфликта на Ближнем Востоке для России. Он подчеркнул, что эти события «никак не мешают» СВО и в то же время отвлекают внимание Запада от украинского кризиса.

«США какое-то время (особенно в случае затягивания войны) будет совсем не до Украины. В наиболее благоприятном для Москвы сценарии Вашингтон еще попросит ее о посредничестве», - отметил Бовт.

По его мнению, Тегеран пока не находится в ситуации, когда ему «совсем нечего терять» и можно действовать по принципу «зачем нам такой мир, где нет аятоллы». В то же время иранское руководство может слишком опасаться потери власти и принимать решения, исходя из этого, заключил эксперт.