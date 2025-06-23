В центре Кишинева проходит массовая акция протеста

Корреспондент РИА Новости сообщает о проведении митинга возле здания парламента в центре Кишинева, организованного приверженцами оппозиционных политических сил Молдавии.

Участники акции выражают свое несогласие с политическим курсом, как во внутренней, так и во внешней сферах, который проводит правящая партия "Действие и солидарность".

Массовое мероприятие, привлекшее внимание нескольких тысяч граждан, было организовано в честь 35-й годовщины принятия декларации о независимости республики. Основной мотив собравшихся – выражение несогласия с курсом, проводимым партией власти "Действие и солидарность" (ПДС) как внутри страны, так и на международной арене.