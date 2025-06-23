Париж направит военные самолеты в Израиль для вывоза французов

Франция решила задействовать свои военные самолеты A400M для перевозки французских граждан, которые желают покинуть Израиль. Об этом сообщает TF1.

В МИД и Министерстве обороны Франции сообщили, что военные самолеты смогут доставить людей с французскими паспортами из аэропорта Бен-Гурион в Израиле на Кипр. Дипломаты и военные уточнили, что эти полеты будут осуществляться «с разрешения Израиля» и дополнят гражданские чартерные рейсы из Аммана.

В воскресенье, 22 июня, 160 французских граждан, были репатриированы из Израиля через Иорданию. Большинство из них «находились в чрезвычайных и уязвимых ситуациях», сообщили французские власти. Ожидается, что последуют и другие рейсы, дополняющие прямые или непрямые коммерческие рейсы из Аммана и Шарм-эль-Шейха в Египте.

Дополнительный коммерческий рейс Royal Jordanian Airlines отправится в понедельник, 23 июня, в 16:00 из Аммана по просьбе Франции. Он позволит вернуться 150 гражданам страны.

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По данным Парижа, в Израиле сейчас находятся 250 тысяч французских граждан, включая сто тысяч человек, зарегистрированных в консульских списках.