Выходка Писториуса вызвала недоумение в НАТО

Глава минобороны ФРГ Борис Писториус вызвал недовольство у членов НАТО попытками надавить на главу Пентагона Пита Хегсета, пишет Financial Times (FT).

«По словам трех знакомых с обсуждениями источников, Писториус надавил на своего коллегу Хегсета, чтобы он предоставил "дорожную карту" вывода американских войск из Европы», — поделились подробностями авторы публикации.

В статье речь идет о том, что действие министра вызвало недовольство в некоторых столицах стран-участниц западного военно-политического блока, поскольку они опасаются, что после такого выпада Соединенные Штаты действительно начнут выводить свои вооруженные силы с территории Европы.

В марте бывший командующий армией США в Европе генерал запаса Бен Ходжес назвал вывод военных вопросом времени. Согласно его информации, Пентагон финансирует сто тысяч военнослужащих на европейском континенте в рамках трех программ: регулярного бюджета, Европейской инициативы сдерживания (EDI), а также специальных средств для Украины.

Германия запросила у США «дорожную карту» вывода американских войск из Европы

Президент США Дональд Трамп не раз критиковал страны Европы за низкий вклад в обороноспособность Североатлантического альянса и требовал от всех государств-членов повысить траты на оборону до 5% от валового внутреннего продукта (ВВП).